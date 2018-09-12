Malatya'da huzur uygulaması

Malatya'da gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması-5 kapsamında aranan 14 şahsın yanı sıra ruhsatsız silahlar ve esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri koordinesinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması-5 uygulamasına 112 Ekip ve 874 personel katıldı. Uygulamada toplam 4 bin 578 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli de yakalandı. Ayrıca 1 şahısta ruhsatsız silah ile farklı şüphelilerde toplam 223,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uygulama kapsamında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise 267 araç denetiminde 12 araca 6 bin 257 TL ceza uygulandığı belirtildi. Ekiplerin denetlediği 144 iş yerinde ise 11 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Bu arada kent genelindeki son 24 saatte yapılan yol uygulamalarında ise toplam 3 bin 233 şahıs sorgulanırken, aranması olan 4 şahsın yakalandığı belirtildi. Yol kontrollerinde denetlenen 516 araçtan 17 araca 2 bin 300 TL ceza uygulandı.

Yine asayiş ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamalarda da 3 tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi.