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15 Nisan 2017 19:35

Malatya’da iki ayrı kaza: 9 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı kazada toplam 9 kişi yaralandı.

Malatya’da iki ayrı kaza: 9 yaralı

15 Nisan 2017 19:35


İlk kaza Malatya-Kayseri karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri karayolunun 52. kilometresinde yaşanan kazada Abdurrahman O. yönetimindeki 40 DT 405 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak yoldan çıkan otomobil içinde bulunan sürücü Abdurrahman O. ile eşi Emine O. ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yaralılardan Emine O.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaza yapan ailenin Kayseri’den Batman’a gitmek için yola çıktığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


İkinci kaza ise Malatya-Gölbaşı Karayolu Erkenek Mahallesi yakınlarında yaşandı. Malatya’dan Pazarcık ilçesine gitmekte olan sürücü ismi öğrenilemeyen 46 P 9256 plakalı otomobil yağmur sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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