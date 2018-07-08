Malatya’da iki ayrı kazada 5 yaralı

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İlk kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y. E. Ç. idaresindeki 44 BZ 337 plakalı otomobil ile M. B. yönetimindeki 44 BL 049 plakalı minibüs Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada B. B., M. Y., B.Y., E. Ç. ile M. T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci kaza ise Atatürk Caddesi, Atatürk Evi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerinde 44 NU 686 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A. D.’nin kullandığı araca kavşak içerisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü A. D.’nin yanındaki hamile eşi Ö. D. yaralandı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye altına alınırken, Polis, otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren araç sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Her iki kaza ile ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu inceleme sürüyor.