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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.Ö. idaresindeki 34 DF 2509 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak içerisinde ilerleyen seyir 44 DB 884 plakalı otomobile çarptı. Kazada, E.E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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