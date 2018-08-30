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30 Ağustos 2018 20:38

Malatya’da iş yerine silahlı saldırı

Malatya’da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.

Malatya’da iş yerine silahlı saldırı

30 Ağustos 2018 20:38


Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi Hicret Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine dün motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı.İş yerinin bir süre kapalı olması nedeniyle olayı gün içerisinde fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve iş yeri sahibine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pompalı tüfekli saldırının gerçekleştiği sokakta delil araması yaptı.


İş yerinin camlarına 2 adet kurşunun isabet ettiği, saldırgan ya da saldırganların olaydan sonra motosiklet ile kaçtıkları belirlendiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




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