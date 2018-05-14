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14 Mayıs 2018 23:53

Malatya’da İsrail protesto edildi

MALATYA (İHA) – Malatya’da sivil toplum kuruluşları, İsrail’in Gazze katliamını kınadı.

Malatya’da İsrail protesto edildi

14 Mayıs 2018 23:53


Malatya’da yatsı namazı sonrasında Yeni Cami’de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları kınadı. STK’lar adına açıklama yapan Eyüp Sultan Camii imamı Talha Toğrulca, “Ramazan’ın arefesinde iken ABD ve emperyalist güçler, İslam coğrafyasında özellikle Mescid-i Aksa’daki nöbette bulunan arkadaşlarımızı ve o toprakları kana buladılar. Rabbim o kardeşlerimize sebat versin. Filistin toprakları normal bir toprak değildir. Filistin etrafının Allah tarafından bereketli topraklarla çevrildiği ve Allah Resulünün 124 bin peygambere namaz kıldırdığı ve oradan da Rabbi ile buluşmaya gittiği yerdir. Onun için Filistinliler orada ümmeti Muhammet adına bedenleri ile savunma yapıyorlar" dedi.


Müslümanlara büyük bir görev düştüğünü ifade eden Toğrulca, "İslam topraklarında Müslümanların bölük parça olmaları, tek çatı altında toplanamamaları, zalimlerin, kafirlerin Mescid-i Aksa’yı almamalarını sağlamıştır. Biz gücümüzü toparladığımızda Mescid-i Aksa’yı Müslümanların toprakları havzasına katacağız inşallah" diye konuştu.


Program yapılan dua ile son buldu.




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