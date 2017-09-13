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13 Eylül 2017 14:24

Malatya’da işyeri yangını korkuttu

Malatya’da ikinci el eşya satan bir iş yerinde yaşanan yangın mahallede korkulu anlara neden oldu.

Malatya’da işyeri yangını korkuttu

13 Eylül 2017 14:24

Alevler iş yerinin bulunduğu apartman tahliye edildi.


Hamidiye Mahallesi Mimarsinan Caddesinde bulunan bir 2.El eşya alım satımı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı yangında iş yerinin bulunduğu apartman da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken polis çevre güvenliği aldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yanarak zarar gören eşyalar itfaiye ekipleri tarafından dükkan dışına çıkarıldı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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