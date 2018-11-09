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Malatya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre, istihbari çalışmalar sonucunda Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alınmasının ardından yapılan incelemelerde 3 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemede define arayan şahısların 3 metre çapında 4 metre derinliğinde çukur açtıkları ve jeneratör kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet levye, 1 adet seyyar kablo ve 2 adet krom çubuk ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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