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31 Ağustos 2018 11:36

Malatya’da kaçak sigara operasyonu

Malatya’da kaçak sigara satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Malatya’da kaçak sigara operasyonu

31 Ağustos 2018 11:36


Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetim ve uygulamalarda haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 kişi yakalandı.


Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.




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