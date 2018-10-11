Malatya'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile tütün ve sahte içki ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ayrı adrese operasyon düzenlediği belirtildi.

Bu operasyonlarda tütünle doldurulmuş 15 bin 980 makaronun yanı sıra 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 122 elektronik sigara ve başlığı, 1 kilo 600 gram nargile tütünü ile 15 şişe el yapımı boğma rakının ele geçirildiği açıklandı.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.