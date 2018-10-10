Malatya'da kaçak silah operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın evinde çok sayıda silah olduğu ve silah satışı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile birlikte söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde yapılan aramalarda 2 adet tüfek,2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de yapılan çalışmalarda, çeşitli markalarda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildiği açıklandı.

Yapılan iki ayrı çalışmada toplamda 9 adet farklı marka ve çaplarda ruhsatsız silah ele geçirildiği belirtilerek şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.