Malatya'da kaçakçılık operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde gümrük kaçakçılığına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Türkiye'de satışı yasak olan 7 bin 998 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ilaç, 131 Kg 100 gram gümrük kaçağı pipo tütünü, 38 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve likiti, 18 şişe el yapımı boğma rakı ile 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.