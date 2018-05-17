Malatya’da kadınlar bilinçleniyor

Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül tarafından mahalle sakinlerine “Anne Baba Tutumları ve Çocuğun Gelişimine Etkileri” konulu konferans verildi.

Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinin çocuklarla olan etkileşiminin, çocuğun ileride nasıl bir birey olacağını etkileyeceğinin söyleyen Elif Şengönül, “Ailede anne ve babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, istendik davranışları nasıl kazandırdığı, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, eğitimde kullandığı disiplin yöntemleri anne baba tutumunun nasıl olduğunu belirler” dedi.

Emir verme-yönlendirme-uyarma-gözdağı verme-ahlak dersi verme-öğüt verme-çözüm getirme-nutuk çekme-nasihat etme yargılama-eleştirme-suçlama gibi unsurların çocuklarla iletişimi engellediğini ifade eden Şengönül, bu engeller sonucunda çocuklarda; konuşma bozukluğu, saldırgan bir yapı, kendini yetersiz hissetme, sürekli savunmaya geçme gibi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini söyledi. Şengönül, "Anne baba tutumlarını; Olumsuz anne baba tutumları ve Olumlu anne baba tutumu olarak ikiye ayırabiliriz. Olumsuz anne baba tutumlarında, anne baba çocuğun her davranışına müdahale eder, sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi muamele edilir, aile çocuk ilişkisinde sınırlar ve kurallar belli değildir ve aile beklentilerini karşılaması için çocuk yoğun bir eğitim sürecine tabi tutulur” şeklinde konuştu.

Olumlu anne baba tutumlarının, anne ve babanın çocuğa koşulsuz kabul gösterme, çocuğa sevgi ile yaklaşma ve çocukla ilgilenme, çocuğa rehberlik yapma ve çocuğa model olma olduğunu söyleyen Şengönül, “Çocuklarınızdan yapamayacağı şeyler istemeyin, yaşına uygun yapabileceği görevler verin, kendine güvenmesini sağlayın, gelişimine uygun görevler vererek sorumluluk duygusunu geliştirmeye çalışın, onunla birlikte vakit geçirin, kendini ifade etmesini sağlayın, huzurlu ve sevgi dolu bir aile ortamı hazırlayın” ifadelerini kullandı.

Program sonunda mahalle sakinleri Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül’e konu ile alakalı çeşitli sorular yönelterek sunumlarında dolayı teşekkür ettiler.