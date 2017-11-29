Malatya’da kadınlara bir ayrıcalık daha

Özgecan cinayetinin ardından hazırlıklarına başlanan uygulama ile akşam saat 22.00’den sonra kadınlar istedikleri noktada otobüs ve trambüsten inebilecek.

11 Şubat 2015 tarihinde öğrenci Özgecan Aslan’ın bindiği minibüste vahşice katledilmesinin ardından geliştirilen proje ile kent merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait pembe trambüsler hizmete girmişti. Projenin devamında, tüm toplu taşıma araçlarında kadınlara özel "duraksız ulaşım" uygulaması hizmete girdi. Bu yeni uygulama öncelikle belirlenen güzergahlarda hayata geçirildi.

Kent genelinde hayata geçirilecek uygulama ile saat 22.00’den sonra Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım araçlarını kullanan kadın yolcular, durak zorunluluğu aranmaksızın istedikleri yerde inebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Özgecan Aslan cinayetinin ardından kadınlardan gelen talepler doğrultusunda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, hizmeti il geneline yayacaklarını anlattı. Çakır, “Aynı şekilde Özgecan olayından sonra biliyorsunuz Türkiye’de işten dönen kadınlarımızın da talebi vardı. Geç saatlerde toplu taşımalar durak haricinde yolcu indirmezler. Biz bunları gece 22.00’den sonra durak haricinde kadınlar hangi noktada isterseler de otobüsten inebilecekler. Bu da çalışan kadınlarımızdan gelen bir talepti. Ben bunun da kadınlarımız için ayrıcalıklı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu uygulama bugünden itibaren arkadaşlarımız tarafından hizmete koyulacak” diye konuştu.

Toplu ulaşımda kadınlara yönelik attıkları adımlarla büyük memnuniyet oluştuğunu kaydeden Çakır, “Toplu ulaşım gerçekten iller için, illerin gelişmişlik seviyesi için çok önemli. Biz de toplu taşımaya yönlendirmek amacıyla, toplu taşımadaki kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda filolarımızı ciddi manada yeniledik. Filomuzun yarısından fazlası yeni alınan otobüslerimizden oluşuyor. Tabi bunun yanında Türkiye ilk olan trambüs uygulamasını başlattık ve şuan 23 aracımız trambüs. Yaklaşık gidiş geliş mesafesi olarak 40 kilometrelik bir hat kullanılıyor bu araçlar için. Bu yakın zamanda 55-60 kilometreyi bulan bir mesafede trambüslerimiz, elektrikli sistemlerimiz tamamen artık oturmuş oluyor ve bakıldığı zaman da ciddi bir memnuniyet var. Çok daha güvenli, çok daha konforlu bir ulaşım sistemi. Tabi burada daha önce kız çocuklarımızın özellikle üniversite hattı için bizden talepleri olmuştu. Sabah ve akşam saatlerinde aşırı bir yoğunluk vardı ve buna karşın biz iki tane trambüsü, pembe trambüs yaparak bir ayrıcalık yaptık. Dolayısıyla onların da kullananlar için ciddi manada memnuniyet oluşturduğunu gördük. Tabi kullanmayanlar da dışarıdan eleştirenler de var ama olay farklı yansıtılıyor. Bunu hizmet olarak görmüyorlar. Bizim amacımız iyi niyetli bir hizmet sunabilmekti. Kadınlara yönelik bir ayrıcalık, bir hizmet olarak bunu görüyoruz” dedi.

Vatandaşlar da Salı gününden itibaren hayata geçirilen uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.