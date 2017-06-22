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22 Haziran 2017 10:42

Malatya’da Kadir Gecesi coşkusu

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da camiler dolup taştı.

Malatya’da Kadir Gecesi coşkusu

22 Haziran 2017 10:42


Kadir Gecesinin hikmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başta Yeni Cami olmak üzere kentte bulunan bütün camilere akın etti. Genç yaşlı, kadın erkek demeden camileri tıka basa dolduran vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyup namaz kılarak Allah’tan af diledi.


Kadir Gecesini Yeni Camide idrak etmek isteyen vatandaşlar cami avlusunda izdihama yol açarken sıkışıklığa aldırış etmeyen vatandaşlar geç saatlere kadar ibadetlerini sürdürdü.


Yeni Camide İl Müftüsü Ümit Çimen namaz öncesi vaaz verirken, daha sonra İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından vatandaşlara süt dağıtıldı.


Ali Kara Efendi Türbesi ziyaretçi akınına uğradı


Kadir Gecesi coşkusu Malatya’nın Akçadağ içesinde de yaşandı. İlçedeki Ali Kara Efendi Külliyesi’nde Kadir Gecesi dolayısı ile düzenlenen kutlama programı büyük ilgi gördü.


Ali Kara Efendi Vakfı tarafından organize edilen program kapsamında yatsı namazının kılınmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, şehitler ve vatanın birliği ile beraberliği için dualar edildi. Örükçü İlahi grubu da kaside ve ilahiler okuyarak gecenin maneviyatını artırdı.




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