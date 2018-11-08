Malatya'da kanatlı et sektöründeki sıkıntılar büyüyor

Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birlik Başkanı Serdar Yıldız, son 3 yıldır Malatya'da tavukçuluk sorununun giderek büyüdüğünü belirterek, "İlimizde 250 tane işletmemiz var. Bu işletmelerimizin yüzde 30'u kapanmış durumda, geri kalan yüzde 20'sin ise icralık ve hacizli, diğer yüzde 50'si ise karın tokluğuna üretim yapmak durumundalar" dedi.

Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen istişare toplantısında kanatlı et sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Malatya Ticaret Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda konuşan Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birlik Başkanı Serdar Yıldız, son 3 yıldır Malatya'da tavukçuluk sorununun giderek büyüdüğünü, Malatya'da 2 entegrenin durma noktasına geldiğini ve üretimin durduğunu belirterek, "İlimizde 250 tane işletmemiz var. Bu işletmelerimizin yüzde 30'u kapanmış durumda, geri kalan yüzde 20'si ise icralık ve haciz, diğer yüzde 50'si ise karın tokluğuna üretim yapmak durumundalar. Bizler Malatya'da Kanatlı Et Üreticileri birliği olarak 3 yıldır bakanımızla yaptığımız kulis çalışmalarında Malatyamızın sorunlarını anlattık. Bakanlığımızla bu konuyla ilgili olarak çözüm üretme noktasına geldik. Bu günkü toplantımızın amacı geçenlerde Tarım Bakanımızın Malatya'ya gelmesinde sorunun çözümüyle ilgili bir irade göstermişti. Bu toplantıda sorunun çözümü ile ilgili önerilerimiz olacak ve kararlar çıkacak, bu çıkan kararlarımızı ilimizin siyasileri ile, devlet bürokratlarımız ve bakanlık yetkililerimizle bu sorunu çözeceğiz. Çünkü Malatya tavukçuluk ile ilgili doğunun cazibe merkezi, eğer bu sıkıntılarımız olmasaydı Malatya'daki işletme sayımız 600- 700'e çıkmış olacaktı" şeklinde konuştu.

Yetkililere çözüm noktasında önerilerinin de olduğunu belirten Yıldız, "Bizim buradaki önerimiz ilimizdeki 2 entegreden 1'ini et balık kurumu tarafında satın alınıp burada kesim yapması, bir seçenekse kapalı olan 2 entegreden bir tanesinin maddi sorununun giderilmesi devlet bankaları tarafından kredilendirilerek firmanın ayağa kaldırılması lazım. Son olarak da biz üreteciler bir araya gelerek devletimizin bize sponsor bir kredi vermesini istiyoruz" diye konuştu.