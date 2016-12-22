Malatya’da kar 70 kırsal mahallenin yolunu kapattı

Malatya’da kar nedeniyle 70 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya’yı yeniden etkisi altına alan kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor. Malatya’nın Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale ve Kuluncak ilçelerinin kırsalındaki toplam 70 kırsal mahalleye giden bin kilometre uzunluğundaki yol ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte alarma geçen ekipler, tuzlama ve temizleme çalışmalarına başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Aralık Perşembe günü itibariyle kapanan yolların büyük bir bölümünü kardan temizleyerek ulaşıma açtı.



55 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı

Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda 55 mahallenin 800 kilometre uzunluğundaki yolu ulaşıma açıldı. 15 mahallenin yaklaşık 200 kilometrelik yolunun da kardan temizlenmesi çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, ilk kar yağışından bugüne kadar 554 kırsal mahallede yaklaşık 8 bin kilometrelik yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.



Sağlık ekiplerine de yardımcı oluyor

Gece gündüz kapanan yolları kardan temizlemek için mücadele eden ekipler, sağlık ekiplerinin de yardımına yetişiyor. Alınan ihbarlar nedeniyle karda kalan ve hastaya ulaşamayan sağlık ekiplerine de eskortluk yapıyor. Hekimhan’ın Kurşunlu mahallesinde acil bir hasta olduğu bilgisi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapanan yol nedeniyle hastaya ulaşamayınca belediye ekiplerinden yardım istedi. Yolu kısa sürede ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, 112 ambulansı ve sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasına yardımcı oldu.