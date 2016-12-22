Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 16:40

Malatya’da kar 70 kırsal mahallenin yolunu kapattı

Malatya’da kar 70 kırsal mahallenin yolunu kapattı

22 Aralık 2016 16:40

Malatya’da kar nedeniyle 70 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Malatya’yı yeniden etkisi altına alan kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor. Malatya’nın Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale ve Kuluncak ilçelerinin kırsalındaki toplam 70 kırsal mahalleye giden bin kilometre uzunluğundaki yol ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte alarma geçen ekipler, tuzlama ve temizleme çalışmalarına başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 22 Aralık Perşembe günü itibariyle kapanan yolların büyük bir bölümünü kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

55 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı
Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda 55 mahallenin 800 kilometre uzunluğundaki yolu ulaşıma açıldı. 15 mahallenin yaklaşık 200 kilometrelik yolunun da kardan temizlenmesi çalışmaları yürütülüyor.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, ilk kar yağışından bugüne kadar 554 kırsal mahallede yaklaşık 8 bin kilometrelik yol kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Sağlık ekiplerine de yardımcı oluyor
Gece gündüz kapanan yolları kardan temizlemek için mücadele eden ekipler, sağlık ekiplerinin de yardımına yetişiyor. Alınan ihbarlar nedeniyle karda kalan ve hastaya ulaşamayan sağlık ekiplerine de eskortluk yapıyor. Hekimhan’ın Kurşunlu mahallesinde acil bir hasta olduğu bilgisi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kar nedeniyle kapanan yol nedeniyle hastaya ulaşamayınca belediye ekiplerinden yardım istedi. Yolu kısa sürede ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, 112 ambulansı ve sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasına yardımcı oldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç