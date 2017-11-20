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20 Kasım 2017 18:13

Malatya’da karla mücadele ekibi hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kış sezonu 2017-2018 yılı karla mücadele istişare toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Malatya’da karla mücadele ekibi hazır

20 Kasım 2017 18:13


Karla Mücadelede alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan başkanlık etti. Toplantıya 13 ilçenin belediye yetkilileri, ilgili daire başkanları, güvenlik ve sağlık birimleri temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, karla mücadele koordinasyonunu sağlayacak olan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından yapılan hazırlıklar konusunda bilgiler aldı.


Karla mücadele için 12 ekip kuruldu


Kış mevsimiyle birlikte olası kar yağışlarından sonra vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirten Turan, “İl merkezinde 12 ekip, 455 personel, 52 araç ile karla mücadele ekibimiz hazır. İlçelerimizde de ekiplerimiz hazır bekletiliyor. Çok ciddi bir kuraklık var ama biz yine de kar yağma ihtimaline karşı tedbirlerimizi almalıyız. Vatandaşın memnuniyeti için hizmetin en iyisini yapmalıyız. Sonuç odaklı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yeni dönem karla mücadele istişare toplantısına katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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