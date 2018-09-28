İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da kaybolan lise öğrencisi Sivas'ta bulundu

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 24 Eylül günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra kayıplara karışan 15 yaşındaki genç kızın Sivas’ta bulunduğu bildirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 24 Eylül günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra kayıplara karışan 15 yaşındaki genç kızın Sivas'ta bulunduğu bildirildi.


Hekimhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Gamze Sarı (15), iddiaya göre 24 Eylül Pazartesi günü okula gitmek için öğleden sonra evden çıktı. Ancak akşam olunca eve dönmeyen Gamze'den haber alamayan ailesi polise başvurarak yardım istemişti.


Polis ekipleri genç kızın eşgalini tüm ekiplere bildirerek bulunması için inceleme başlatmıştı. Evden ayrıldığı gün ilçe minibüsünde görülen ve Malatya'ya gittiği iddia edilen Gamze'yi bulmak için çalışmaları kent merkezinde ve komşu illerde yoğunlaştıran ekipler sonuç aldı. Kayıp kızın Perşembe akşamı Sivas'ta bulunduğu, Hekimhan'dan gelen ailesine teslim edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.