Malatya’da kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, Sivas yolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 01 EYL 24 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan İ.A. (48), Ü.A. (46), K.Ö. (26), D.Ö. (50) ve M.Ö. araçta sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan İ.A., Ü.A.,K.Ö., ve D.Ö, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine durumu daha ağır olan M.Ö. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.