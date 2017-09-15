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15 Eylül 2017 18:25

Malatya’da kaza: 2’si bebek 12 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 12 kişi yaralandı.

Malatya’da kaza: 2’si bebek 12 yaralı

15 Eylül 2017 18:25


Kaza, Malatya-Ankara Karayolu İpaş Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki aracın kavşakta çarpışmaları sonucu yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevreyolunun da trafiğe kapandığı kazada her iki araçta bulunan Selim Coşkun (28), Ufuk Bağçivan (36), Hatice Seçkin Özen (56), Hasret Akarsu (33), Elif Akarsu (58), Tuba Demir (27), Gülaver Özgenç (39), Sadık Yılmaz (77), Anıl Buğa (25), Salih Tunç (10), Özgül Taştekin (1) ve Sare Zumra Taştekin (1) olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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