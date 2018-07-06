Malatya’da kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi Candar mevkiinde Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü Aşkın Güler ile Erdam Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Aşkın Güler, bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Diğer iki yaralı da 112 Acil Yardım ambulansı ile hastaneye kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.