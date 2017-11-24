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24 Kasım 2017 22:50

Malatya’da kilise temsilciliğine saldırı

Malatya’da bir kişi Kurtuluş Kilisesi Malatya Temsilciliğinin camını taşla kırarak olay yerinden kaçtı.

Malatya’da kilise temsilciliğine saldırı

24 Kasım 2017 22:50

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliğinin dış vitrin camına akşam saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda bir şahsın derneğin önüne geldikten sonra elindeki taşı vitrin camına fırlatıp tekrar gittiği görüldü. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.


Saldırı sonrası derneğin camında hasar yaşanırken polis güvenlik kameralarından şahsın kimliğini tespit için incelemesini sürdürüyor.




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