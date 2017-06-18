Malatya’da kiraz hasadı başladı

Rekoltenin az olduğu kirazda kalibrenin yüksek olması ise üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Dalbastı kirazı ile bilinen Yeşilyurt ilçesinde hasat dönemi başlarken üreticiler özenle kirazları topluyor. İlçe merkezinde de tezgahlarda yerini alan meşhur dalbastı kirazı 6 TL’den alıcı buluyor. Yeşilyurt kirazını almak için Malatyalılar ilçeye gelirken hasadı yapılan dalbastı kiraz şu an için sadece Rusya’ya ihracat ediliyor.

Kalibresi ve zengin aroması ile tüketicilerin bir numaralı tercihi olan Yeşilyurt kirazının Avrupa’ya ihracatının yapılması için ise ilçeye bir entegre tesisin kurulması üreticilerin en büyük taleplerinden biri.

Yamaç arazide yetişiyor

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt kirazının kaliteli ve tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden birinin ürünün yamaç arazide yetişmesi olduğunu söyledi. Yamaç arazide gece ile gündüz arasında ısı farkının olması nedeniyle kirazların daha kaliteli yetiştiğini belirten Solmaz, bu nedenle dalbastı kirazının zengin aromaya sahip olduğunu dile getirdi.

“İlaçlamalar standartlara uygun”

Yeşilyurt’ta yetişen kirazların üretim aşaması ile başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilebilecek düzeyde olduğunu kaydeden Solmaz, “Kirazları ilaçlamada kullandığımız kimyasallar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği ilaçlar. Avrupa, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin statülerine uygun ilaçlar kullanılıyor” dedi.

Tüm ilçede odalarının koordinesinde tek elden ilaçlama yapıldığını da belirten Solmaz, “Bu konuda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu ilaçlamalar sadece üreticiyi değil aynı zamanda tüketiciyi de korumaktadır” diye konuştu.

Rekolte 800 kilo bin ton arası

İlçede kiraz rekoltesinin bu yıl 800 kilo ile bin ton arasında olduğunu belirten Solmaz, “Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı sap kurusu yaptı. Fakat kirazımızın kalitesi, kalibresi yüksek oldu. Ağaçlarda kiraz sık tuttuğu zaman kalibre düşük oluyor, ama şimdi gördüğünü gibi kirazlarda kalibremiz çok iyi” ifadelerini kullandı.

6 liraya kadar alıcı buluyor

Şu an ilçede bir ihracatçının bulunduğunu ve Rusya için ürün alımı yaptığını belirten Solmaz, ihracatçı sayısının ilerleyen günlerde artabileceğini söyledi. Kirazın en düşük 4 liradan en yüksek ise 6 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Solmaz, “Rusya için şu anda kirazlar toplanıyor. Bu yıl Çin ile de bir bağlantı kuruldu. Tabi kirazın bozulmadan Çin’e ihracat edilmesi için bir entegre tesise ihtiyacımız var. Bu konuda da Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin de vereceği destek ile inşallah bu sorunu da çözeriz. İhracatımız artarsa kirazımız bu şartlarda en düşük 10 TL’ye alıcı bulabilir” dedi.

“Gönül rahatlığı ile yenilebilir”

Kiraz üreticilerinden Ufuk Topaloğlu ise hasada yeni başladığını belirterek, “Bu yıl rekoltemiz düşük ancak kalitemiz yüksek. İlaçlamalarımızı düzenli olarak odamızın desteği ile yaptık. Ürünlerimiz tamamen organik, gönül rahatlığı ile yenilebilir” diye konuştu.