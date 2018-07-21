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21 Temmuz 2018 17:52

Malatya’da konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya’da Haziran ayında 901 konut satıldı.

Malatya’da konut satışları azaldı

21 Temmuz 2018 17:52


Malatya’da konut satışlarının geçen aya göre yüzde7,3 yine geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,4 arttığı dile getirildi. Haziran ayında satılan konutların yüzde 42,8’ini ilk satış, yüzde 57,2’sinin ise ikinci el olarak satıldığı belirtildi. Kentte Haziran ayında satılan 901 konutun, 358’inin ipotekli olarak satıldığı da belirtildi.


Geçtiğimiz Haziran ayında 119 bin 413 konutun satıldığı Türkiye’de Malatya’da 901 konut satılırken Elazığ’da 836, Bingöl’de 187 ve Tunceli’de ise 97 konut satıldı.




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