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Malatya'da Koray Şener için anma töreni düzenlendi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek vefat eden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için İnönü Üniversitesi Taraftarlar Topluluğu tarafından anma töreni düzenledi.


İnönü Üniversitesi BESYO meydanında düzenlenen anma törenine çok sayıda öğrenci katıldı. Törende Koray Şener'in anısına helva ve lokma tatlısı dağıtıldı. İnönü Üniversitesi Taraftarlar Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Özgür Karataş yaptığı açıklamada, "Y. Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının katıldığı anma töreninde Koray Şener kardeşimiz saygıyla yad ettik. Bütün renklerin bir araya geldiği törende duygusal anlar yaşandı. Sporun birleştirici gücü ve ruhu bir kez daha ortaya çıktı. Koray kardeşimiz de vefatıyla bizleri üzse de aslında verdiği mesajla bir kez daha sporun bu yönüne dikkat çekti. Kardeşimize Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailesine sabırlar diliyoruz. Şu hiçbir zaman unutulmamalı ki, futbol hayatta birçok insanın hobisidir. Sadece bir oyundur. Bu oyundan çok daha önemli şeyler vardır" diye konuştu.

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