Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 13:12

Malatya’da korsan kitap operasyonu

Malatya’da korsan kitap operasyonu

28 Aralık 2016 13:12

Malatya’da polis ekipleri korsan kitap üretimi yapan 11 kitabevine gerçekleştirilen operasyonda 3 bine yakın korsan kitap ele geçirdi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ kapsamında bandrolsüz, sahte bandrollü, korsan tabir edilen kitaplar ve fotokopi yoluyla çoğaltılan kitapların piyasaya sürülmesini önlemek adına operasyon yaptı. Alınan mahkeme kararı doğrultusunda 11 kitapçıya düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplamda 2 bin 989 adet bandrolsüz ve sahte bandrol olduğu değerlendirilen farklı isim, yazar ve yayıncı kuruluşa ait kitaba el konuldu. Operasyonlarda korsan kitaplar toplatılırken işyerlerine de adli işlem yapıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç