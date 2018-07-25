Malatya’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, Malatya’daki büyükbaş kurbanlık hayvanların kilosunun ne kadardan satılacağı belirlendi.

Konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tanyeli birlik olarak yaptıkları çalışmanın neticesinde büyükbaş kurbanlık et fiyatlarını tespit ettiklerini söyledi.

Tanyeli, “Malatya’ da birliğimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde tosunların canlı kilogramını biz 20 liradan tespit ettik. Bunların hesap kitaplarını yaptık yem fiyatlarını hesapladık, maliyetlerini çıkardık. Tosun etinin kilogramı 20 liradır. Düve etinin kilosu ise 18 liradır, ineğin etinin kilosu da 16 Tl’dir. Kurban alacak vatandaşlarımız bu fiyatlardan kurbanlıklarını alacaklardır. Burada tabi ki pazarlık payı da var. O alıcı ile satıcının arasındaki bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Yem fiyatları göz önüne alındığında fiyatların Türkiye şartlarına göre normal olduğunu aktaran Tanyeli, Malatya’daki kurbanlık sayısının da yeterli olduğunu ifade etti.

Tanyeli, “Şu anda işletmelerimizde hayvan var, hatta şu anda hayvanları kesemeyen işletmelerimiz var. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Biz de hayvan pazarımızda her sene olduğu gibi bu yıl da giriş çıkışlarda denetimler yaparak sevki ve pasaportu olmayan hayvanları hayvan pazarına almayacağız” diye konuştu.