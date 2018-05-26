Malatya’da MHP’nin 1’inci adayı Fendoğlu’na destek seli

24 Haziran’da yapılacak seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret edip sorunlarını ve taleplerini dinleyen MHP milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu’nun beraberinde, MHP’den 3’üncü sıra adayı Yrd. Doç. Dr. Burhan Coşkun, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, parti üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Beşkonaklar Caddesi’nde bulunan Gazi Parkı ve çevredeki çay bahçelerinde bulunan vatandaşları ziyaret eden MHP’li Fendoğlu, sohbet etti. Sohbet sırasında bazı vatandaşlar 17 Nisan 1978’de Malatya’da belediye başkanıyken bombalı bir suikast sonucu şehit edilen Hamit Fendoğlu’nun yeğeni Mehmet Fendoğlu olduğu için tam destek vereceklerini söyledi. Malatya sokaklarını tek tek dolaşan ve esnaf ziyaretinde bulunan MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Fendoğlu, halk tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. MHP’li Fendoğlu esnaf ve halk ziyaretinde bulunarak, seçim öncesi tanıtımlarda bulundu. Halk, Fendoğlu’nu sevinç gösterileri ile karşılarken, hemşehrilerinin kendisine fırsat vermesi durumunda sorunların çözümü için bütün gücüyle çalışacağını söyledi.

MHP’li Fendoğlu, bu kutsal davada mensubu bulunduğu partinin adayı olmaktan onur ve şeref duyduğunu belirterek, "Bana ölene kadar kalabilecek en büyük bir payedir. Vatandaşların tepkileri bize amiyane tabirle inanılmaz bir coşku var. Malatya tabiriyle ’caşıyor’ bu konuda tüm Malatyalı seçmenlerimize, halkımıza, herkese, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, ocak başkanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı hepsini yürekten kutluyorum. İnanın çok güzel bir sonuçla Ankara’ya gideceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan da, "Bizlerde Ülkü Ocakları olarak, Türk gençliği olarak, memleketimizin bekası için, milletimizin geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi adaylarımızla beraber omuz omuza, el ele sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok gençlik üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Türk gençliği gerçekten ülkenin geleceği noktasında çok bilinçli bir şekilde yetişiyor. Muazzam bir coşku var gençlerde özellikle. Vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Gittiğimiz yerlerde, sokakta her yerden çok güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah bu tepkiler kıymetli adaylarımızın Ankara’ya gitmesiyle sandıkta oya dönüşerek sonuçlanacaktır. Bu anlamda da Malatyalı hemşehrilerimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.