Malatya’da MHP’ye destek

Burhan Coşkun, Kürt kökenli aşiret reisleriyle iftarda bir araya gelerek Cumhur İttifakına destek istedi.

Burhan Coşkun burada yaptığı konuşmasında son günlerde kamuoyunda MHP’yi Kürt düşmanı bir parti olarak gösterilmek istendiğini belirterek “Kürt kökenli vatandaşlarımızı MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuk yapmak isteyen şeref yoksunu zavallılar türedi. Biz buradan diyoruz ki Kürt kökenli vatandaşlarımız MHP’ye karşı değillerdir. Karşı olanlar PKK’lılardır. MHP’yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimizi MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Bu zavallılara cevabı burada toplanan siz kıymetli Kürt aşiret büyüklerim birlik ve beraberlik tablosu oluşturarak verdiniz. Şuan soframızda hem Kürt kökenli vatandaşlarımız hem de Türk kökenli vatandaşlarımız var. Hepinizden Cumhur ittifakına destek vererek 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayip Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde ise MHP’ye oy vermenizi istiyor, teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından tüm Kürt kökenli aşiret reisleri Cumhur ittifakına destek olacaklarını dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında Recep Tayip Erdoğan’a, milletvekilliğinde ise MHP’ye oy vereceklerini belirttiler.