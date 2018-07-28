Malatya’da nefes kesen tatbikat

7 ayrı senaryonun işlendiği tatbikat nefesleri kesti.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünün Koordinesinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl UMKE ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Malatya Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR) ile Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma Ekibi (TÖSAR) ekiplerinin katılımıyla Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tatbikat düzenlendi.

Bölgesel UMKE Tatbikatında, 7,3 büyüklüğündeki deprem senaryosu Doğanşehir İlçesi Sürgü Barajı ve DSİ tesisleri kamp alanında gerçekleştirdi. Senaryo gereği merkez üssü Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Devlet Su İşleri (DSİ) barajında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası oluşan 7 ayrı senaryonun ele alındığı tatbikat gerçeği aratmazken, özellikle baraj göletinde alabora olan teknedeki yaralıların kurtarılması nefesleri kesti.

Programa Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile daire müdürleri katıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, bölgesel tatbikatta görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek "Olası bir afet durumunda ekiplerimizin koordineli bir şekilde olaylara müdahale etmesinin pratik olarak sahada uyguluyoruz. Bu nedenle bu tür tatbikatlar çok önemli" diye konuştu.