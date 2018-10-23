İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erkenek istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Erdoğan B. İdaresindeki 44 BM 888 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Kenan E. idaresindeki 34 LRY 93 plakalı öğrenci servisi Erkenek Mahallesi çıkışında çarpıştı.


Kazada her iki araç sürücüsünün yanı sıra serviste bulunan öğrenciler İ.Y (13) E.Y (15) ve Z.K (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.