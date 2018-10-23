Malatya'da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkenek istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Erdoğan B. İdaresindeki 44 BM 888 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Kenan E. idaresindeki 34 LRY 93 plakalı öğrenci servisi Erkenek Mahallesi çıkışında çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsünün yanı sıra serviste bulunan öğrenciler İ.Y (13) E.Y (15) ve Z.K (14) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.