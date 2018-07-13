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13 Temmuz 2018 11:07

Malatya’da parazitlerle mücadele kursu açıldı

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine parazitlerle mücadele ve koyun yıkama, koyun yetiştiriciliği hastalıklarıyla ilgili kurs verildi.

Malatya’da parazitlerle mücadele kursu açıldı

13 Temmuz 2018 11:07


Kursun açılışında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik olarak Malatya’ da parazitlerle mücadele ve koyun yıkama, koyun yetiştiriciliği hastalıklarıyla alakalı olarak ilk kurslarını açtıklarını belirtti.


Başkan İhsan Akın, ”Bu anlam toplam 64 saati eğitimimizde 40 saat sunum ve slayt yani teknik anlamda, 16 saati de saha çalışmalarıyla birlikte pratik olarak koyun yıkama makinesinin de elimizde mevcut olmasıyla bunları sahada yetiştiricilerimize göstereceğiz. Bu anlamda bizlere destek olan Battalgazi halk eğitim ve Battalgazi milli eğitim müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ederim. Parazitlerle mücadele dediğimiz başlık altında ağıl temizliği ve banyo yani bit, pire, kene yine farklı parazitlerden dolayı hasta olabiliyor, birbirlerine bulaştırabiliyor. Bu anlamda en önemli eğitimlerinden bir tanesini değerli hocalarımız ve teknik personelimizle birlikte birliğimizdeki toplantı salonunda açıyoruz. Yetiştiricilerimizden şuanda 25 kişi bu konuda müracaat edip müracaatlarda eğitime katılmıştır. Yetiştiricilerimize bir diğer tavsiyemizde şu mevsim olarak yaz sezonunda olduğumuz için yetiştiricilerimizden birçoğu yaylalarında, meralarında bu anlamda merkezi yerlerde bu işe katılabilecek insanlar katıldı” diye konuştu.


Akın, amaçlarının yetiştiricilerin hastalıklarla mücadelede, parazitlerle mücadelede, koyun kırkımıyla alakalı, süt sağım makineleriyle sağımla alakalı yetiştiricilerimizi bilgilendirmek, olduğunu söyledi.




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