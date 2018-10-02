Malatya'da PKK/KCK operasyonu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütlerine yönelik sosyal medya paylaşımlarını dikkatle takip eden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda Akçadağ ilçesine bağlı Tataruşağı Mahallesi'nde 4 şahsın PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti.

Akçadağ Sulh Ceza Mahkemesinden alınan karar doğrultusunda şüpheli 4 şahsın evine sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma, İstihbarat ve TEM şube ekiplerinin katılımı ile gerçekleşen operasyonda şüphelilerin evleri didik didik arandı. Aramalarda, 2 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sosyal medya platformunda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen H.A., M.A., A.P. ve M.A. isimli şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden M.A.'nın oğlu olan A.A. isimli şahsın, halen Irak'ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma ve hırsızlık” suçlarından arama kaydı olduğu da tespit edildi.