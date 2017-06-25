Malatya’da Ramazan bayramı

Tüfenkci, ülkeyi uluslararası arenada hak ettiği yere getirebilmek adına çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen resmi bayramlaşma törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, törene katılanların Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Ülke olarak nice bayramlara sağlık, sıhhat ve güvenlik içerisinde erişiriz diye dua ediyoruz. Bu bayramda vatanımızda huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmemize vesile olan ve bu uğurda canlarını ortaya koyan bütün şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle terör örgütlerinin ilgi alanı içerisinde olduğunu kaydederek, "Sürekli terörle mücadele ederken, bir yandan da insanımızın huzurunu, refahını, barışı, özgürlüğü, adaleti sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 80 milyon birlikte bu ülkeyi uluslararası arenada hak ettiği yere getirebilmek adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bayramlarda bu birliğimizi, beraberliğimizi teminatı olarak hep beraber kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Valiye teşekkür etti

Bakan Tüfenkci, Valiler Kararnamesi ile merkeze alınan Vali Mustafa Toprak’a görev yaptığı süre içerisinde Malatya’ya verdiği emek ve hizmetler için teşekkür etti.

Vali Mustafa Toprak ise, "Allah’a şükrediyoruz ki rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ı hep birlikte idrak ettik. Yine şükürler olsun ki mübarek Ramazan Bayramı sabahını da bulduk" sözlerine yer verdi.

Bayramlaşma programında veda konuşması da yapan Vali Toprak, "Bir yılı bitirdiğim bir süre içerisinde arzu veda etmek içinde bunu bir vesile kılmış bulunuyorum. 21 Haziran’da çıkan Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle merkez valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Bir yıldır hizmet etmek içerisinde olduğum Malatya’dan ayrılma noktasında bulunuyorum. Şüphesiz ki ve özellikle belirtmek isterim ki devletimizin valisi, milletimizin hizmetkarı olarak görev yaptığım ve özellikle 30 yıllık meslek hayatımın son 15 yılının son 11 yılını valilik ve onun öncesindeki 6 yılını çeşitli bakanlıklarda danışmanlık ve genel sekreterlik, onun öncesinde de kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevinde bulunmanın şeref ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu süre içerisinde temel gayem devletimizin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin muhterem Malatya halkımız ve daha önce de vali olarak görev yaptığım Çorum, Diyarbakır, İzmir ve Malatya halkımızın huzur, refah ve mutluluğu; kamu düzeni ve güvenliğini muhafaza etmek, etkin ve verimli bir hizmet anlayışıyla ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel açıdan gelişmesini sağlamak için çalışmak olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Malatyalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Ramazan ve bayram bizim için kutsal ve önemli aylardır. Özellikle içinde bulunduğumuz dönem içerisinde gerçekten hem İslam coğrafyasının hem de insanlığın barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Dolayısıyla bayramlar bunun için bir fırsat" diye konuştu.

Ak Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey de Malatyalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.