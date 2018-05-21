Malatya’da Ramazan geceleri devam ediyor

Ş tarafından organize edilen Malatya Ramazan Geceleri teravih namazı sonrası farklı etkinliklerle devam ediyor.

Malatya Ramazan Geceleri her gün farklı ilahi ve ezgi sanatçıları ile Malatya’daki Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ağırlıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı Fuar alanında gerçekleşen Malatya Ramazan Geceleri, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, Kuran- ı Kerim, ilahi, marş, ezgi, tasavvuf müzik dinletisi, şiir okuma, tiyatro, sohbet ve söyleşi gibi etkinlikler ile gerçekleşiyor. Her gün birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı Malatya Ramazan Geceleri programlarında ilahi ve ezgi sanatçıları Celalettin Ada, Esat Aydoğan, Murat Belet, Emrah Güneş sahne aldılar. Okudukları ilahi ve ezgilerle herkesin gönlünü mest ettiler. Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Ramazan ayını gerçek anlamıyla idrak etmek ve Ramazan ruhunu anlamak adına Malatya’da Ramazan Geceleri ve dini yayınlar fuarı düzenlediklerini belirterek, “7. Malatya Anadolu Kitap ve kültür Fuarımızda olduğu gibi, Malatya Ramazan Geceleri programlarında “Kudüs” temamız devam ediyor. Fuar alanında Kudüs temalı fotoğraflarlar ve resimler sergileniyor” ifadelerine yer verdi. Malatya Ramazan Çarşısının Ramazan’a ayrı bir renk kattığını ifade eden Akın, “Ramazan Çarşısında kitap stantları, değişik illere ait yöresel ürün stantları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin stantları yer alıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde gelen yöresel ürünler sergilenip satışa sunuluyor. Geleneksel tatların ve iftariyelik - sahurluk ürünlerin yer aldığı çarşıda, peynir, zeytin, helva, lokum, zeytinyağı, tarihi Osmanlı macunu, hediyelik eşya gibi benzeri ürünler satılıyor” şeklinde konuştu.

Akın, geleneksel olarak yaklaşık 8 yıldır devam ettirdikleri şerbet ikramının bu yılda gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu yıl yine merkez PTT binası önünde ki şerbet çeşmesinde teravih namazından önce ve sonra Malatyalı hemşehrilerimize şerbet ikramımız devam ediyor” diye konuştu.