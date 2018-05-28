Malatya’da Ramazan Geceleri devam ediyor

Ş tarafında gerçekleştirilen Malatya Ramazan Geceleri her gün farklı etkinliklerle devam ediyor.

Teravih namazı sonrası Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleşen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Konuyla ilgili konuşan Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, “Ramazan ayı boyunca Kudüs temasıyla ilgili şiir okumaları, sohbetler, söyleşi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan etkinliklerimiz dolu dolu geçiyor. Teravih namazı sonrası gerçekleşen Malatya’da Ramazan Geceleri programımıza yaklaşık 15 sanatçımızı misafir ediyoruz. ( Celalettin Ada, Esat Aydoğan, Emrah Güneş, Murat Belet, Hasan Sağındık, Grup Genç, Sedat Uçan, Grup Erdemli Gençlik) ezgi, ilahi dinletisi ile değerli hemşerilerimizle buluşmalarını sağladık” şeklinde konuştu.

Sedat Uçan konserine büyük ilgi

Malatya Ramazan Geceleri etkinliklerinde sahne alan ilahi sanatçısı Sedat Uçan’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlahi sanatçısı, seslendirdiği eserlerle gönülleri mest etti. Vatandaşlar Uçan’a eşlik etti. İlahiler seyircilere de duygu dolu anlar yaşattı. Gecede Sedat Uçan birçok eser seslendirdi.

Öte yandan Malatya Ramazan Gecelerinde 28 Mayıs’ta Ali Kınık, 1 Haziran’da Mustafa Özcan Güneşdoğdu, 2 Haziran’da Ammar Acarlıoğlu, 3 Haziran’da Muzaffer Gürler, 8 Haziran’da Grup Yürüyüş ve 9 Haziran’da Mesut Kurtis sahne alacak.