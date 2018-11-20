Malatya'da rehabilitasyon köyü ve AMATEM kurulacak

Malatya'da HİMYAÇ-DER ve BİKAP ortaklığıyla düzenlenen program ile Uyuşturucu Bağımlılığı ve Erişkin Yataklı Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM)'nin ve rehabilitasyon köyünün kurulma çalışmaları için düğmeye basıldı.

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) tarafından Malatya'da Alışveriş ve Eğlence festivali düzenlendi. Festivale Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Işıl Reçber, Ivana Sert, Fulya Gündoğdu, Melda Aksu gibi önemli isimler katıldı.

Bir otelde düzenlenen festivalde HİMYAÇ-DER tarafından Battalgazi Belediyesinin tahsis ettiği 20 dönümlük arazi üzerine yaptırılacak olan Uyuşturucu Bağımlılığı ve Erişkin Yataklı Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM) ve rehabilitasyon köyü hakkında bilgiler paylaşılarak merkezin kurulması için start verildi.

Programda konuşan HİMYAÇ-DER Başkanı Av. Ece Budan “Malatya'mızın ve ülkemiz için çok önemli bir sorunu var. Teknolojik bağımlılık ve gençlerimizin diğer bağımlılıkları ile ilgili HİMYAÇDER olarak 2 yıldır bir proje hazırlıyoruz. Bu İnşallah dünyada 4. Ülkemizde ilk olacak ve bölgemize hizmet verecek gençlik Köyü adı altında Rehabilitasyon Köyü kurmak için yola çıktık. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bizim bu projemiz arkasından daha gibi durdu ve kendisine teşekkür ediyorum. Bütün Malatyalı hemşehrilerime seslenmek istiyorum ki bu merkez simit satan kardeşimizin bir lirasına işadamının bir milyonda boyacı kardeşimizin bir kuruşuna ama herkesin ticaret erbabı ev kadını iş kadınının gücü yettiği kadar bir lira da olsa destek sunmasını bekliyorum. Bu Rehabilitasyon köyümüz ve AMATEM'imiz Malatya'nın olacak buna Malatya ve Türkiye sahip çıkacak” ifadelerini kullandı.

BİKAP kurucusu Bilge Kuru ise, BİKAP olarak kadın girişimcilerin önünü açmaya çalıştıklarını ifade ederek, “BİKAP'taki kadın girişimcilerin yolunu açmak için çok güzel derneklerle çok güzel vakıflarla yolumuz kesişti. Her şeyden önce buraya katılan tüm kadınlarımıza Malatyalı ailelerimize hanımlarımıza teşekkür ediyorum. Kültür bakanımızın eşi Pervin Ersoy Hanımefendinin bize eşlik ettiği ona verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bizim Malatya gelmemize sebep olan arkadaşlarım var. Onlara teşekkür ediyorum. Malatya Valiliğimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Battalgazi belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir konuya vesile olmak için buradayız. Biz de BİKAP olarak bu konuda destek vermek istiyoruz. Lütfen Malatyalı olarak sizlerde kapı girişindeki ders liderlik masamıza bağışta bulunun. Yaraları hep birlikte saralım” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Ece Hanım bize geldiğinde Malatya da uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bir köy kurulması konusunda çalışmaları olduğundan bahsettiler. Ülkemizde bu tür faaliyetler yapılıyor ama süreklilik noktasında problem yaşıyoruz. İçerikte onun işlevsel anlamında içine doldurmamız gerekiyor. Bu önemli bir konu. Şehrimizde ve ülkemizde uyuşturucunun ilk okul bahçelerinde küçük çocukların uyuşturucu tercihlerinin çocuklarımıza aile olarak da devlet olarak da sahip çıkamıyoruz. Eğer uyuşturucu bağımlılığı yaşanmışsa burada ailelerin başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerin sorumluluğu vardır. Sorumluluğu gerçekten tespit ettikten sonra teşhisi doğru koyabiliriz. Bu proje sadece bir Battalgazi Belediyesi veya HİMYAÇDER öncülüğünde ve Paydaş olarak şu ve bunun katılımıyla devam ettirilmesi geleceğini ifade ediyorum. Valiliğimiz, Üniversitemiz, Büyükşehir Belediyemiz, gerekirse diğer ilçelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kuruluşlarının bu konuda paydaş olması, paydaş olmakla yetinmeyip katkıda bulunmaları gerekir. Bunun sürdürülebilirlik ve devamlılık noktasında gerekli işlemleri yapılması gerekir. Aksi takdirde bunun sadece burada konuşmaktan itibaren kalır. Bu konuda Ziraat Meslek Lisesi'nin bulunduğu yerde en az 30-40 dönümlük bir yerin bu konu için ayrılması gerekir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Bu toplantının yararlı olduğunu düşünüyorum hem projenin paylaş olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sivil toplum kuruluşları bir kalp gibi HİMYAÇDER gibi, Kadem gibi bunlar aslında toplumun detaylarına inecek kılcal damarlarına inecek nüfuz edecek asıl unsurlar bunlardır. Biz de tam olarak bunların yardımcısı olmak durumundayız. Yardımcı olmaktan öte paydaşları olmak durumundayız. Bu açıdan bugünkü faaliyeti çok anlamlı buluyorum. Başta HİMYAÇDER, BİKAP'ı, Battalgazi Belediyesi olmak üzere Üniversite ve Valiliğimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman sizlerin bu tür projelerin de yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ise, Malatya'ya ilk kez geldiğini ifade ederek, BİKAP'ın sayesinde buraya geldim. Çok başarılı organizasyonları var kendilerine ayriyeten teşekkür ediyorum. Burada da çok başarılı olacaklarına eminim. İlettiğiniz mesajları mutlaka yerlerine ileteceğim. Yolda gelirken biraz da dolaşma fırsatım oldu. Vali yardımcımız bizimle birlikteydi onlarla biraz dertleştik. Burada gençlerde Ciddi bir sorun olduğunu ben bahsedildi. Bununla ilgili yapılacak projeler den bahsettiler Bununla ilgili elimizden ne gelirse neler yapabilecek tek mutlaka destek olacağız. Malatya için yapacağımız destek Türkiye için geçerli olacaktır. Malatya bu ilk gelişim. Ama son gelişim olmayacak. Çünkü Malatya en az iki üç gün gelip gezilmeli imiş” diye konuştu.

Yapılan Konuşmaların ardından katılımcılara HİMYAÇDER tarafından Protokol üyelerine plaket ve tablo verildi.

Festivalin açılışına Yazıhan Kaymakamı ve Vali yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Selahattin Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Malatya Girişim Gurubu Başkan yardımcısı Adnan Baştürk, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, BİKAP kurucusuBilge Kuru, cemiyet ve eğlence dünyasının ünlü isimlerinden, Modacı Işil Reçber, Moda tasarımcısı İvana Sert, Fulya Gündoğdu, iç dekoratör Melda Aksu, Gazeteci Yazar Ece Vahapoğlu gibi sanatçılar katıldı.