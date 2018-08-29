Malatya’da sağlık için yürüdüler

Malatya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde toplanan sağlık müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar İnönü Caddesi Öğretmenevi’ne kadar yürüdü. Yürüyüş ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Malatya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kemal Şener, sağlıklı bir hayat için günde ortalama 10 bin adım atılması gerektiğini ifade etti. Düzenlenen yürüyüşün bu konuya farkındalık oluşturması amacıyla düzenlendiğini kaydeden Şeneri, “Söz konusu programda Obezitenin önlenmesi, toplum sağlığının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel ekonomik yükün azaltılması için toplumda fiziksel aktivite alışkanlığının ve farkındalığının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda İlimizde yıl boyunca Sağlık Müdürlüğümüz tarafından fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli temalarla yürüyüş etkinlikleri gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verdi. Bir çok kronik hastalığın ana sebebinin fazla kilodan kaynaklandığını belirten Şener, “kiloların, meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25’inin, diyabetin yüzde 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30’unun ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Obezite’nin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması verilerine göre Türkiye’de 12 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 72’sinin düzenli fiziksel aktivite yapmadığını ifade eden Şener, 6-11 yaş grubu çocukların ise yüzde 58.4’ünün düzenli olarak egzersiz yapmadığını söyledi. Bu yaş gurubundaki çocukların TV, bilgisayar, internet gibi gerekçelerle hareketsiz geçirilen ortalama sürelerinin 6 saat olduğunu dile getiren Şener, “Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarına bakıldığında ailelerin ifadelerine göre çocukların yüzde 9,5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta, günde bir saatten az ve yüzde 29,7 ’si günden bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocukların yüzde 42,5’i günde bir saat, yüzde 23,5’i 2 saat ve yüzde 12,7’si 3 saat ve üzerinde televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler” ifadelerini kullandı.

Obezite ile mücadelenin hareketli yaşamdan geçtiğini dile getiren Şener, bu kapsamda fiziksel aktivite, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biri olduğunu söyledi. Şener, günlük hayatta yapılabilecek aktiviteler ile ilgili de bilgiler vererek “Araba kullanıyorsanız arabanızı biraz uzağa park edebilir veya otobüsten bir iki durak önce inip yürüyebilirsiniz. Çalışıyorsanız öğle tatillerinde ya da iş çıkışlarında yürüyebilirsiniz. Asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz. Evinizi temizleyebilirsiniz. Süpürme ve silme de enerji harcamanızla sonuçlanan fiziksel aktivitelerdir. Tüm halkımızı Obezite ile mücadele için hareketli yaşama ve günde en az 30 dakika yürüyüşe veya 10 bin adım atmaya davet ediyoruz” diye konuştu.