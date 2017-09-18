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18 Eylül 2017 13:02

Malatya’da ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’ rüzgarı

Sağlık Bakanlığının düzenlediği ‘Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa’ müzikal gösterimi Malatya’da gerçekleştirildi.

Malatya’da ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’ rüzgarı

18 Eylül 2017 13:02


Bakanlık tarafından obezite ile mücadele kapsamında çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan müzikal gösteriminde çocuklar hem bilgilendi hem de doyasıya eğlendi. Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadele kapsamında 30 ilde düzenlemeyi planladığı ’Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa’ müzikal gösterimi Sivas’ın ardından dün de Malatya Park Alışveriş Merkezinde gerçekleştirildi. Müzikal gösterimini yaklaşık 3 bin Malatyalı çocuk aileleriyle birlikte izledi.


Çocuklara yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi maksadıyla düzenlenen gösterimde, minikler çizgi film karakterlerinden sağlıklı beslenme ve hijyenle ilgili bilgiler öğrendi. Gösterimde çocuklar hep bir ağızdan Rafadan Tayfanın sevilen şarkılarını seslendirirken miniklerin eğlencesine anne ve babaları da ortak oldu.


Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gösteri sonunda çocuklara ağız ve diş sağlığı setleri ile broşürler dağıtıldı. ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’ ekibi Malatya’daki gösterimin ardından Elazığlı çocuklarla buluşmak üzere yola çıktı.




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