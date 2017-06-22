Peygamberin Sakal-ı Şerifi ziyarete açıldı. Hz. Peygamberin sakalını gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Yeni Cami’de kılınan teravih namazının ardından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirler ve ilahilerle bulunduğu yerden alınarak vatandaşların ziyaretine sunuldu.
Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifini görmek için cami içinde sıraya giren vatandaşlar, özel kutunun içerisindeki Sakal-ı Şerif’i görünce duygularına hakim olmadı.
Yoğun izdihamın yaşandığı Sakal-ı Şerif ziyaretinde, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken bazıları da Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.