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22 Haziran 2017 14:13

Malatya’da Sakal-ı Şerif izdihamı

Malatya Yeni Cami’de Kadir Gecesi dolayısıyla Hz.

Malatya’da Sakal-ı Şerif izdihamı

22 Haziran 2017 14:13

Peygamberin Sakal-ı Şerifi ziyarete açıldı. Hz. Peygamberin sakalını gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.


Yeni Cami’de kılınan teravih namazının ardından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirler ve ilahilerle bulunduğu yerden alınarak vatandaşların ziyaretine sunuldu.


Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifini görmek için cami içinde sıraya giren vatandaşlar, özel kutunun içerisindeki Sakal-ı Şerif’i görünce duygularına hakim olmadı.


Yoğun izdihamın yaşandığı Sakal-ı Şerif ziyaretinde, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamazken bazıları da Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.




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