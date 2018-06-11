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11 Haziran 2018 06:05

Malatya’da Sakal-ı Şerif izdihamı

Malatya Yeni Cami’de Kadir Gecesi dolayısıyla Hz.

Malatya’da Sakal-ı Şerif izdihamı

11 Haziran 2018 06:05

Peygamberin Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı.


Yeni Cami’de kılınan teravih namazının ardından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirler eşliğinde bulunduğu yerden alınarak vatandaşların ziyaretine sunuldu.


Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifini görmek için cami içinde sıraya giren vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.


Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.




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