Peygamberin Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı.

Yeni Cami’de kılınan teravih namazının ardından özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirler eşliğinde bulunduğu yerden alınarak vatandaşların ziyaretine sunuldu.

Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifini görmek için cami içinde sıraya giren vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı.