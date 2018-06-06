Takımın antrenörü Ali Kayaduman, hedeflerinin bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

U17 kategorisinde Malatya’da şampiyon olarak gruplara katılma hakkı elde eden Kalespor U17 takımı Sivas’a gitti. Yozgat Bozok, Amasya İl Özel idare, Erzincan Tercan, Kayseri Şekerspor takımıyla aynı grupta mücadele edecek Malatya temsilcisi, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. 6-10 Haziran tarihleri arasında oynanacak müsabakalar sonucu grupta ilk iki sırayı alacak takımlar Play-Off maçı oynayacaklar. Bu maçı kazanan bir üst tura çıkmayı garantileyecek. Hedeflerinin başarılı sonuçlar alarak bir üst tura çıkmak olduğunu söyleyen Takımın antrenörü Ali Kayaduman, “Malatya U17 Ligi’nde şampiyon olarak büyük bir başarı elde ettik ve grup elemelerine katılmaya hak kazandık. Grubumuzda Yozgat Bozok, Amasya İl Özel idare, Erzincan Tercan ve Kayseri Şekerspor takımları bulunuyor. Hedefimiz rakiplerimizi yenerek bir üst tura çıkmak. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Malatya’yı orada en iyi şekilde temsil edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin duasını bekliyoruz. Bu arada bir süredir bizimle birlikte olan ve kalecilerimize antrenörlük yapan Malatya’mızın değerli kaleci hocalarından Hüseyin Ökke’ye emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ” diye konuştu.