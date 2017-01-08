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08 Ocak 2017 17:29

Malatya’da ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ yapıldı

Malatya’da ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ yapıldı

08 Ocak 2017 17:29

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen,’Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak’ temalı ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ Malatya’da da Vali Mustafa Toprak’ın katılımı ile yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü’nün Beydağı eteklerindeki kampus alanında gerçekleştirilen yürüyüşe Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Hanefi Acar, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Personeli, itfaiye arama kurtarma ekibi, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri, gençlik merkezi üyesi gençler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş öncesi katılımcılara atkı, bere ve Türk Bayrağı dağıtıldı. Sarıkamış Şehitlerini anmak amacıyla gerçekleştirilen yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak "O zaman kahraman askerlerimiz vatanımızı koruma adına yapılması gerekeni yaptılar ve vatanı sahipsiz bırakmadılar. Hepsine minnettarız ” dedi.
O dönemde ülkenin her tarafının kuşatıldığını hatırlatan Toprak, “Atalarımız, canı ve kanı pahasına ülkemizin topraklarını müdafaa etti. Allahuekber Dağlarında yaşanan o elim hadise de bunlardan biridir. Ama neticede 90 bin şehit vermemize rağmen, vatanımızı asla ve asla sahipsiz bırakmadılar. Bizler de onların bize emanet ettiği bu toprakları geleceğe aynı şekilde aktaracağız” diye konuştu.
Vali Toprak’ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Çimen tarafından Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için dua okundu.



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