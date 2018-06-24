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24 Haziran 2018 23:23

Malatya’da seçim kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerdeki başarısı Malatya’da coşkuyla kutlandı.

Malatya’da seçim kutlaması

24 Haziran 2018 23:23


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla AK Partililer Malatya’da meydanlara akın etti. Binlerce kişi ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meydanda sloganlar atarak davul zurna ve meşaleler eşliğinde Erdoğan’ın zaferini kutladı. Araç konvoylarıyla da caddelerde tur atan Malatyalılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferini kutladı.


İnönü Kapalı Çarşısı üstünde toplanan partililer AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleri ile sevinç gösterilerinde bulundu.




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