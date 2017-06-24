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24 Haziran 2017 17:00

Malatya’da şehitlik ziyaretleri duygusal anlar yaşattı

Malatya’da Ramazan Bayramı arefesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edilerek, hem mezarlara karanfil bırakıldı, hem de dualar edildi.

Malatya’da şehitlik ziyaretleri duygusal anlar yaşattı

24 Haziran 2017 17:00


Malatya Şehir Mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliğini sabah erken saatlerden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, şehit mezarları başında Kur’an okuyarak dua etti.


Şehitlerin mezarlarının da temizlendiği ziyarette, aileler mezarlara su dökerek karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı şehitlikte çocuklarının mezar taşlarını öpen bazı şehit anneleri uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.


Ziyarette konuşan şehit yakınları ilk olarak şehitlerinin bayramını kutlamak için şehitliği ziyaret ettiklerini ifade ederek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediler.


Vatandaşların da Ramazan Bayramını kutlayan aileler birlik ve beraberlik mesajı verdiler.




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