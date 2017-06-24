Malatya’da şehitlik ziyaretleri duygusal anlar yaşattı

Malatya Şehir Mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliğini sabah erken saatlerden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, şehit mezarları başında Kur’an okuyarak dua etti.

Şehitlerin mezarlarının da temizlendiği ziyarette, aileler mezarlara su dökerek karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı şehitlikte çocuklarının mezar taşlarını öpen bazı şehit anneleri uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyarette konuşan şehit yakınları ilk olarak şehitlerinin bayramını kutlamak için şehitliği ziyaret ettiklerini ifade ederek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediler.

Vatandaşların da Ramazan Bayramını kutlayan aileler birlik ve beraberlik mesajı verdiler.