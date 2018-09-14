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Malatya'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Malatya’da öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Malatya'da öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.


Kentte yaşanan fırtına nedeniyle Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç devrildi. Park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, trafiği de bir süreliğine kilitledi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacın dallarını keserek yoldan kaldırırken, bazı ara sokaklarda da benzeri durumlar yaşandı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Malatya için öğleden sonra şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak vatandaşların özellikle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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