Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü

Olayla ilgili polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi’nde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada A.B.’nin tabancayla ateş açması sonucu Yusuf Tay (24) ağır yaralandı. Şüpheli A.B. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ağır yaralanan genç ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kavganın yaşandığı mahallede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken bölgede 6’ya yakın boş kovan bulundu. Olay yerinde delil çalışması yapılırken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.