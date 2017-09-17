Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 00:19

Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü

Malatya’da yaşanan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü

17 Eylül 2017 00:19

Olayla ilgili polis 1 kişiyi gözaltına aldı.


Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi’nde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada A.B.’nin tabancayla ateş açması sonucu Yusuf Tay (24) ağır yaralandı. Şüpheli A.B. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ağır yaralanan genç ise kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından kavganın yaşandığı mahallede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken bölgede 6’ya yakın boş kovan bulundu. Olay yerinde delil çalışması yapılırken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç