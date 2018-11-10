Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı 2 gözaltı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 1 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı.

Olay İlk Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuzuli Caddesi üzerinde iki kişi arasında yaşanan silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabaha karşı İnönü Üniversitesi mevkiinde bir site girişinde yaşanan diğer bir silahlı olayda ise kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen M.K. kız arkadaşının içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmaz iken, araca çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda M.K. ile olaya karıştığı belirlenen M.O. olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.