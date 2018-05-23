Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İsa B. ile 50 yaşındaki Mehmet Ö. Hastane Caddesi’nde karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, İsa B. tarafından açılan ateş sonucu Mehmet Ö. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı.