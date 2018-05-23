Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 18:52

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

23 Mayıs 2018 18:52


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İsa B. ile 50 yaşındaki Mehmet Ö. Hastane Caddesi’nde karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, İsa B. tarafından açılan ateş sonucu Mehmet Ö. bacağından yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç